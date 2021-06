Doctor Who, è morta a 79 anni Jackie Lane: fu una companion del Primo Dottore

Brutto risveglio, oggi, per i fan di Doctor Who: chi prima ancora dei Dottori interpretati da Eccleston, Tennant, Smith, Capaldi e Whittaker ha amato quelli presentatici dalla serie classica andata in onda ormai un po' di anni fa sulla BBC, infatti, avrà sicuramente fatto caso alla notizia della scomparsa di Jackie Lane.

La notizia è stata diffusa proprio dall'account Twitter ufficiale dello show che ha recentemente registrato la candidatura di Whoopi Goldberg come primo Dottore americano: "Ci dispiace molto apprendere la notizia della morte di Jackie Lane, che interpretò la companion del Primo Dottore Dodo Chaplet" si legge nel post condiviso dalla produzione.

La Dorothea Chaplet di Jackie Lane entrò a far parte del mondo di Doctor Who a partire dalla terza stagione della serie classica prodotta da BBC: l'anno era il 1966 e nei panni dell'amatissimo Signore del Tempo c'era ancora William Hartnell, primo attore a dar volto a quello che sarebbe diventato uno dei personaggi più iconici del piccolo schermo.

La carriera di Lane come attrice trovò in Doctor Who il punto culminante: l'attrice di Dodo Chaplet abbandonò infatti il mondo della recitazione dopo la sua partecipazione allo show britannico, lavorando poi solo come agente teatrale di alcuni attori. Un addio alle scene piuttosto precoce che non le ha impedito, però, di esser ricordata anche negli anni a venire. Tornando al Dottore dei giorni nostri, intanto, recentemente Christopher Eccleston ha definito Doctor Who uno show per uomini.