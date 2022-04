Doctor Who, Nathan Evans racconta lo speciale Legend of the Sea Devils a suon di Wellerman

Il musicista e star di TikTok Nathan Evans ha riadattato in stile Doctor Who il suo Sea Shanty, Wellerman, in occasione della prossima avventura del Dottore, lo speciale primaverile Legend of the Sea Devils.

"There once was a ship that put to sea

The name of the ship was the Billy of Tea

The winds blew up, her bow dipped down

Oh blow, my bully boys, blow huh..."

Vi ricorda qualcosa? Se passate anche solo 5 minuti della vostra giornata giornata sui social è facile che sia così.

Il brano reso celebre dal musicista e TikToker Nathan Evans e di cui esistono già svariate cover, Wellerman, che si rifà alla tradizione dei canti marinareschi sarà ancor più legato all'attualità e alla cultura pop da adesso, perché è appena nata una "collaborazione" mica da poco.

Sul profilo Instagram di Doctor Who vediamo infatti un post (lo stesso che trovate anche in calce alla notizia) tutto dedicato all'unione di questi due mondi, con Evans che interpreta un adattamento della canzone a tema Legend of the Sea Devils, che si sposa alla perfezione con l'ambientazione.

Come abbiamo visto anche dal trailer di Doctor Who: Legend of the Sea Devils, la nuova avventura del Dottore di Jodie Whittaker e i suoi companion ci porterà nella Cina del XIX secolo, dove troveranno un piccolo villaggio in preda a una temibile minaccia aliena, i Sea Devils, richiamati dalle azioni della Regina dei Pirati Madame Ching (Crystal Yu).

Doctor Who: The Legenda of the Sea Devils andrà in onda a Pasqua sull'emittente britannica BBC.