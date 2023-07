Doctor Who: Ncuti Gatwa è il 15esimo Dottore in questa nuova immagine ufficiale

Dopo il ritorno di David Tennant nei panni del 14esimo Dottore che durerà il tempo degli episodi speciali per il 60° anniversario di Doctor Who, a succedergli ci sarà la versione incarnata da Ncuti Gatwa, star nota al grande pubblico per la sua partecipazione alla serie Sex Education su Netflix. Vediamo oggi una nuova immagine del suo Dottore.

Abbiamo già avuto modo di dare una prima occhiata a Gatwa nei panni del quindicesimo Dottore e della sua compagna, ma ora possiamo dare un nuovo sguardo alla prossima stagione. L'account Twitter ufficiale di Doctor Who ha ufficialmente pubblicato una nuova foto che mostra Gatwa nei panni del nuovo Dottore, ed è davvero impressionante.

Nell'immagine, Gatwa indossa un blazer a quadri con pantaloni abbinati e una camicia arancione. Indossa anche un cappello da cowboy, che si adatta perfettamente a questa interpretazione di Doctor Who. Anche se le immagini non ci danno nulla di più che un nuovo look di Gatwa per la serie, è sicuramente interessante vedere cosa farà la serie in futuro.

Doctor Who tornerà con tre speciali per il 60° anniversario che debutteranno nel novembre 2023 con David Tennant nei panni del Quattordicesimo Dottore. Gli speciali saranno i primi Doctor Who trasmessi in streaming su Disney+ come parte di un nuovo accordo di streaming internazionale. La stagione 14 di Doctor Who avrà come protagonisti Gatwa nel ruolo del Dottore e Millie Gibson nel ruolo della nuova compagna Ruby Sunday, che seguirà nel 2024.

La BBC e la Disney hanno annunciato un piano per "trasformare Doctor Who in un franchise globale per il pubblico del Regno Unito e del resto del mondo" pochi giorni dopo l'episodio finale di Chris Chibnall e Jodie Whittaker.

Il debutto della stagione 14 di Doctor Who è previsto per il 2024.