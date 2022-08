Doctor Who, Ncuti Gatwa non si farà aspettare: inizio riprese a breve!

Dopo il casting di Ncuti Gatwa di Sex Education come quattordicesima versione del dottore più famoso sul piccolo schermo, ci si chiedeva quando sarebbero iniziate le riprese dei nuovi episodi di Doctor Who. Finora neanche un'ipotesi all'orizzonte, ma ora si ha una data d'inizio riprese: è vicina!

Già ci chiedevamo quando il nuovo Dottore scelto per la storica serie di BBC si sarebbe presentato sul set che lo accompagnerà fino al passaggio di testimone nei confronti del quindicesimo (o della quindicesima). Figurarsi poi quando avremmo potuto vedere i nuovi episodi conclusi e poi distribuiti. Ma ora che Ncuti Gatwa ci è liberato da altri impegni sui set, pronto a rivestire i panni del Quattordicesimo Dottore preso in prestito da Netflix e dal successo di Sex Education, abbiamo finalmente una data orientativa di inizio riprese.

La rende nota un report di The Hollywood Reporter, che fissa il primo ciak già a novembre. Si tratta di una tempistica forse inedita, considerata la ben nota distanza che Doctor Who faceva passare fra una stagione e l’altra, fra un recasting e l’altro, soprattutto in periodo Covid. Stavolta invece, abbiamo avuto il nuovo Dottore annunciato ancor prima che Jodie Whittaker si vedesse distribuito l’ultimo atto. Assieme a lui, Neil Patrick Harris probabilmente nel ruolo del villain, che si è congratulato per questo nuovo volto gay e più sexy di Doctor Who.

Assieme a loro farà il suo trionfale ritorno David Tennant, l’attesissimo Decimo Dottore sul quale però lo storico showrunner Russell T. Davies – tornerà anche lui assieme alla Donna Noble di Catherine Tate – ha fatto sorgere dubbi inquietanti. Potrebbe addirittura non essere davvero lui in Doctor Who, ma un’illusione creata per confondere l’attuale Dottore. Le premesse ci sono tutte per apportare grandi novità alla serie, cosa che spinge molti a farsi avanti come new entry: persino una star di Paper Girls su Prime Video.