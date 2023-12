Doctor Who, Ncuti Gatwa non è sicuro di tornare dopo la seconda stagione

L'arrivo dello special natalizio sulla BBC sancirà il debutto di Ncuti Gatwa nei panni del Quindicesimo Dottore di Doctor Who, che sarà al centro delle Stagioni 14 e 15 dello show, per l'occasione rinominate Stagione 1 e Stagione 2 per via dell'esordio anche in streaming su Disney+. Tuttavia, lo stesso Gatwa non è ancora sicuro se andare oltre.

Gatwa ha parlato recentemente con Radio Times per il numero di Natale della rivista britannica per discutere del prossimo speciale natalizio di Doctor Who, "The Church on Ruby Road". La rivista ha chiesto a Gatwa, attualmente impegnato nelle riprese della sua seconda stagione di Doctor Who, se intende partecipare a Doctor Who per un "lungo periodo di tempo".

Gatwa ha ammesso alla rivista che gli piace molto interpretare il Dottore. Tuttavia, non ha pensato molto a ciò che accadrà dopo la sua seconda stagione di Doctor Who.

"Nessuna idea, nessun piano", ha detto Gatwa. "So solo che mi piace e che il mio amore per questo personaggio sta crescendo".

Se Gatwa dicesse addio a Doctor Who dopo la seconda stagione, la sua permanenza nella serie sarebbe piuttosto breve rispetto agli altri attori che hanno interpretato il Dottore da quando la serie è stata rilanciata.

Oltre alla controversa uscita di scena di Christopher Eccleston dopo una sola stagione di Doctor Who nel ruolo del Nono Dottore, è diventata una pratica standard per gli attori rimanere nel ruolo del Dottore per almeno tre stagioni e forse qualche speciale aggiuntivo. David Tennant, Matt Smith, Peter Capaldi e Jodie Whittaker hanno seguito questo schema con i loro rispettivi mandati come Dottore.

"In questo momento è molto divertente", ha aggiunto Gatwa, che ha parlato della sua crescita nel ruolo del Dottore (che ha richiesto alcuni aggiustamenti da parte della star, reduce dalla commedia Netflix Sex Education). "Mi sono rilassato e [il Dottore] sembra essermi entrato un po' più in profondità, dal mio petto alle mie viscere".

Non ci resta che attendere il giorno di Natale, quando verrà trasmesso lo special natalizio di Doctor Who con protagonista la nuova incarnazione del personaggio interpretata da Gatwa.