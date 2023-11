Doctor Who, quella con Ncuti Gatwa sarà numerata come stagione 1!

BBC e Disney+ hanno tutta l'intenzione di inaugurare una nuova era per il Dottore più amato del piccolo schermo. La 14esima stagione di Doctor Who sarà ridenominata infatti come "Season One" a rimarcare il nuovo inizio sancito dal debutto di Ncuti Gatwa come protagonista nei panni della nuova incarnazione dopo il prossimo ritorno di David Tennant.

Il nuovo showrunner Russell T Davies, che in precedenza aveva guidato la serie durante la gestione di Christopher Eccelston/David Tennant, ha confermato in un'intervista a SFX Magazine che la nuova serie di episodi di Doctor Who si chiamerà "prima stagione". Davies ha dichiarato: "L'anno prossimo, la prima stagione debutterà. Sì, la chiameremo prima stagione".

Ncuti Gatwa interpreterà il quindicesimo Dottore in questa nuova era, prendendo il posto non solo di Jodie Whittaker, ma anche di David Tennant. Tennant tornerà a interpretare il Dottore in una serie di speciali nel corso dell'anno, prima che Gatwa entri in scena per dare ufficialmente il via alla nuova era.

Quando è stato annunciato il ritorno di Russell T Davies a Doctor Who, la British Broadcasting Corporation, o BBC, ha accennato a un universo più ampio in arrivo per questa serie di lunga durata. Le speculazioni su cosa avrebbe comportato, con alcuni che immaginavano un reboot della serie di culto Torchwood o altre storie simili, si sono moltiplicate.

Ora i fan hanno le idee un po' più chiare e il Whoniverse, come è stato ufficialmente etichettato, è già iniziato con una serie web intitolata Tales of the TARDIS, che rivisita i Dottori e i compagni del passato con gli attori originali che sono tornati nei loro ruoli. Questa nuova serie spin-off di Doctor Who è stata elogiata sia dai fan che dalla critica, con particolare enfasi sul modo in cui Davies onora la storia della serie pur guardando al futuro con l'arrivo di Gatwa.

Russell T Davies si è fatto una certa reputazione grazie al suo acclamato lavoro su Doctor Who, tanto che lo sceneggiatore ha recentemente rivelato di essere stato contattato dai Marvel Studios per sviluppare una misteriosa serie britannica del MCU per Disney+.