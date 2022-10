Doctor Who, Ncuti Gatwa riflette sullo show: 'Significa molto per le minoranze'

Dopo l'emozionante rigenerazione di Jodie Whittaker, che ha detto addio a Doctor Who cedendo il ruolo al Quattordicesimo Dottore, a sorpresa questo a quanto pare breve capitolo di passaggio sarà affidato a David Tennant. Dopodiché sarà il turno di Ncuti Gatwa, star di Sex Education, che diventerà il Quindicesimo Dottore, primo di colore dello show.

"La mia bocca si paralizza all'idea di interpretare questo ruolo", ha detto Gatwa durante un pranzo organizzato dalla BBC e dalla Disney (via Deadline). "Le radici dello show sono così profonde nella cultura britannica e nel tessuto della britannicità che, in quanto immigrato ruandese nel Paese, mi sembra davvero potente".

Al di là del significato per sé e per la sua famiglia, l'attore ha anche detto che è importante "per le persone di colore, per le persone emarginate che gravitano davvero verso lo show perché parla di amicizia, di avventura, di unione e di unità. E poi Doctor Who è in grado di trasformarsi in qualsiasi cosa o persona, quindi le possibilità sono infinite. Quindi il fatto che questa missione sia rivolta a molte persone, che le possibilità siano infinite, è estremamente bello".

Proprio ieri è stato annunciato che Doctor Who arriverà su Disney Plus per quanto riguarda la distribuzione delle nuove stagioni al di fuori del Regno Unito.

"Non ci sono parole per descrivere come mi sento", ha dichiarato Gatwa nel comunicato stampa quando è stato annunciato il suo casting. "Un misto di profondo onore, oltremodo eccitato e, naturalmente, un po' spaventato. Questo ruolo e questo show significano moltissimo per molti in tutto il mondo, me compreso, e ognuno dei miei predecessori di incredibile talento ha gestito questa responsabilità e questo privilegio unici con la massima cura. Cercherò di fare del mio meglio per fare lo stesso. Russell T Davies è un'icona quasi quanto il Dottore stesso e poter lavorare con lui è un sogno che si avvera. La sua scrittura è dinamica, emozionante, incredibilmente intelligente e piena di pericoli. Il parco giochi metaforico di un attore. L'intero team è stato così accogliente e ha davvero dato il suo cuore allo show. Quindi, per quanto sia spaventoso, sono consapevole di entrare a far parte di una famiglia davvero solidale. A differenza del Dottore, potrò anche avere un solo cuore, ma lo sto dando tutto a questo show".

