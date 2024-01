Doctor Who, Ncuti Gatwa rompe il silenzio sull'addio di Millie Gibson

Dopo l'improvvisa uscita di scena di Millie Gibson da Doctor Who dopo appena una stagione, anche il Quindicesimo Dottore in persona ha avuto modo di commentare la notizia. Ncuti Gatwa, che vedremo nei panni del protagonista nella nuova stagione della serie britannica, è rimasto sorpreso come tutti nel sapere di aver perso la propria compagna.

Solo un paio di giorni fa, è stato reso noto che l'interprete di Ruby Sunday, Millie Gibson, avrebbe lasciato Doctor Who dopo essere stata la compagna del Quindicesimo Dottore di Ncuti Gatwa per una sola stagione, la prossima. La notizia è stata rivelata infatti prima della messa in onda della stagione, che avverrà il prossimo maggio, e segue il debutto della Gibson nel ruolo nello speciale di Natale arrivato su Disney+ a dicembre.

Dopo la notizia, Gatwa ha condiviso sulle sue Instagram Stories una foto di Doctor Who che lo ritrae insieme a Gibson in uno dei prossimi episodi. Insieme all'immagine ha incluso solo una breve dichiarazione, scrivendo semplicemente "My lil", insieme a un'emoji del cuore.

Non è ancora chiaro il motivo per cui la Gibson abbia deciso di lasciare Doctor Who in fretta e furia, o se questa sia stata una decisione presa dall'attrice o dal team creativo dello show. In ogni caso, è evidente che ha ancora il sostegno di Gatwa nel momento in cui si congeda dalla serie.

Nel frattempo, sono già state rivelate informazioni sul casting per la sua sostituzione nella stagione successiva. Varada Sethu, già vista e appressata in Star Wars: Andor e Jurassic World: il dominio sarebbe stata scritturata come prossima compagna del Dottore, ma il nome del personaggio e ulteriori dettagli non sono ancora noti.

"Ruby ha un rapporto con il Dottore che non credo il pubblico abbia mai visto prima", aveva dichiarato Millie Gibson a proposito di ciò che il suo personaggio avrebbe portato allo show a dicembre. "Lo umanizza davvero e lo riequilibra per renderlo più simile a lei - più innocente e puro e umano, il che è così bello da vedere. C'è un segreto nascosto con [Ruby] che si protrae per tutta la serie".

La Gibson ha poi anticipato qualcosa su quella che sarà a questo punto la sua prima e unica stagione dello show: "Ci sono molti elementi controversi in questa stagione - il tipo buono di controversia - ed è quello che abbiamo bisogno di vedere sulle nostre televisioni. Alcuni potrebbero pensare: 'Questo non è il Doctor Who che conosco'. Ma io sono davvero entusiasta di vederlo... È davvero bello che facciano episodi come questi e che cambino le cose".