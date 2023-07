Doctor Who, Ncuti Gatwa svela la sua connessione con il personaggio: 'Sono io il Dottore'

Come noto Ncuti Gatwa sarà il nuovo Doctor Who, succedendo così a Jodie Whittaker e al breve ritorno di David Tennant che riprenderà i panni del personaggio nello speciale atteso per la fine di quest'anno. Il giovane attore, celebre per Sex Education, ha spiegato il suo legame personale con l'amato personaggio della serie fantascientifica.

In un'intervista rilasciata a Rolling Stone, Gatwa, ha parlato del legame personale che lo lega al suo personaggio, dicendo: "Questa persona è sopravvissuta a un genocidio. Questa persona si inserisce ovunque e in nessun luogo. Io sono il Dottore. Il Dottore è me. Ho deciso che dovevo ottenere questo ruolo".

Ciò che ha risuonato profondamente in Gatwa è stata la trama successiva al 2005, che vede il Dottore sopravvivere a una guerra devastante che ha decimato il suo popolo. Questo arco narrativo ha subito colpi di scena e revisioni, lasciando il suo status attuale nel canone alquanto ambiguo. Tuttavia, Gatwa ha trovato conforto in questo punto della trama, poiché ha riconosciuto dei paralleli con la sua vita.

Essendo fuggito dal Ruanda da bambino, in fuga dal genocidio contro la minoranza tutsi, Gatwa ha percepito un legame con il Dottore. Entrambi hanno subito eventi traumatici, hanno lottato per integrarsi e hanno abbracciato uno spirito in grado di renderli più resistenti. Gatwa credeva fermamente di doversi assicurare questo ruolo, vedendo questa affinità come una manifestazione dell'essenza del Dottore.

Prima di vederlo nei panni del Dottore, Gatwa interpreterà ancora il personaggio di Eric nella quarta e ultima stagione di Sex Education, che approderà su Netflix il 21 settembre.

Per quanto riguarda il suo esordio regolare come Doctor Who, bisognerà attendere probabilmente il 2024.