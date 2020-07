Doctor Who: Neil Gaiman vuole scrivere un episodio per Jodie Whittaker

Già autore degli episodi 'La moglie del Dottore' (stagione 6) e 'Incubo Cyberman' (stagione 7), entrambi con protagonista il Dottore di Matt Smith, Neil Gaiman ha rivelato che vorrebbe scrivere anche una puntata di Doctor Who con Jodie Whittaker.

"Tutto ciò che ha a che fare con Doctor Who è sempre una questione di tempo" ha spiegato il papà di Sandman durante una recente intervista con Digital Spy. "Adoro il Dottore, e penso che Jodie Whittaker sia favolosa nel ruolo. Da un lato, mi piacerebbe scrivere per lei, ma dall'altro mi piacerebbe davvero, davvero, davvero tanto scrivere qualcosa per Peter Capaldi, e non ne ho mai avuto l'occasione perché durante quegli anni stavo lavorando a Good Omens. Perciò, non si sa mai. Con un po' di fortuna, scriverò qualcosa per Jodie, e se non sarà per lei, sarà per il prossimo Dottore."

Una dichiarazione che non giunge inaspettata, visto che lo stesso Gaiman aveva anticipato il suo ritorno in Doctor Who già nel 2018, quando aveva dichiarato: "Se esaminate il mio DNA nel profondo, con un microscopio adatto, troverete un TARDIS con una piccola luca che brilla in cima. Perciò è impossibile dire di no all'idea di scrivere per Jodie, o per il suo successore, chiunque lei/lui/loro saranno. Insomma, stiam parlando di Doctor Who!"

Attualmente al lavoro sulla serie Netflix di Sandman, nei giorni scorsi Gaiman ha anche aperto ad una nuova stagione di Good Omens.