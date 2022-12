Doctor Who, Neil Patrick Harris sarà Celestial Toymaker? Lo storico villain Anni '60!

Per chi non vedeva Doctor Who negli Anni '60, il villain Celestial Toymaker potrebbe suonare sconosciuto. Ma si tratta di uno dei cattivi più storici di tutto quell'universo narrativo. Ora, collegando i puntini, lo sceneggiatore veterano Mark Gatiss potrebbe essersi lasciato scappare il suo ritorno nei panni di Neil Patrick Harris.

L’intero 60esimo Anniversario del Doctor Who, di trasmissione imminente, sembra essere all’insegna di grandi ritorni. Torna lo storico showrunner Russell T. Davies. Torna il personaggio di Donna Noble. Ma torna soprattutto lo storico David Tennant non più nei panni di Decimo Dottore, come figura di sostegno al nuovo di Ncuti Gatwa come si pensava in origine, ma proprio come Quattordicesimo dopo Jodie Whittaker. È la prima volta in cui si verifica una reincarnazione di questo tipo e c’è chi dice che ci sia già lo zampino di Disney, che da adesso avrà un grande controllo creativo sul franchise.

Ora però, è un altro storico sceneggiatore dietro le quinte, al livello di Russell T. Davies, ad anticipare forse un ulteriore ritorno. Parlando con Radio Times, Mark Gatiss ha segnalato di essere tutt’ora in contatto con Davies, che gli ha anticipato alcuni colpi di scena prima che fossero resi noti al pubblico: “Non chiedetemi troppo, non so davvero niente. Ed è una bella sensazione, essere solo uno spettatore a guardare. Non ho idea di quale sia la struttura o cosa succederà. Chi è davvero David? È il Quattordicesimo Dottore, vero? Quindi cos'è successo? Chi l'ha fatto? L'unico indizio che dice è: ‘Non so più chi sono’. Sospetto una sorta di intervento CELESTE!”.

Gatiss sembra fare riferimento proprio a Celestial Toymaker, che a questo punto verrebbe da associare al ruolo ancora misterioso di Neil Patrick Harris. Da notare che Tennat tornerà come Quattordicesimo solo per la durata dell’Anniversario, quindi potrebbe trattarsi di un’illusione, come aveva anticipato mesi fa Davies mettendo la pulce nell’orecchio: “Forse questo ritorno è così impossibile che è in realtà un'intricata illusione creata da un vecchio nemico del Dottore”. In effetti, che Ncuti Gatwa sia davvero il Quindicesimo non è affatto detto, questo è solo quello che vuole farci credere il materiale promozionale: è stato svelato infatti che le sue scene nel trailer di Doctor Who sono false, non compariranno nella serie, create a tavolino per sviare gli spettatori dai reali sviluppi.