Doctor Who, Neil Patrick Harris sarà 'Terrificante': la promessa dello showrunner

Se dovessimo pensare a quali sono gli show televisivi più longevi di sempre, sicuramente uno dei primi nomi che salterebbe fuori è quello di Doctor Who. La serie a carattere fantascientifico che ogni volta cambia il suo protagonista può infatti vantare una produzione pluridecennale ed oltre, ed il suo successo sembra non avere fine.

Ma questo è ovviamente solo uno dei motivi grazie a cui ora possiamo godere del trailer per lo speciale dei sessant'anni di Doctor Who.

In questo contesto infatti, non solo ritornerà David Tennant nei panni dell'iconico dottore, ma il personaggio affronterà anche uno dei suoi nemici storici, ossia il pericoloso giocattolaio.

L'antagonista per l'occasione sarà interpretato da Neil Patrick Harris e proprio su di lui ha speso due parole lo showrunner Russell T Davis durante una recente intervista per Total Film.

"Ci vuole un attore straordinario per eguagliare David in Doctor Who", dice Davis.

"Tenete a mente che questo è il Tardis di David, è il suo dottore. Non è facile per le guest star entrare a far parte di un simile contesto. Serve qualcuno con certe capacità, con una certa esperienza. Altrimenti corri il rischio che il dottore balli il Tip Tap senza di te. Questo è Neil...vi regalerà una performance davvero straordinaria e terrificante".

Voi che ne pensate? Sapevate che Ncuti Gatwa sarà il nuovo Doctor Who?