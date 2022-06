Doctor Who, Neil Patrick Harris si unisce al cast del 60esimo anniversario dello show

Un'altra grande star si aggiungerà al cast dello speciale per il 60 anniversario di Doctor Who: dopo aver riaccolto a braccia aperte David Tennant e Catherine Tate, diamo il benvenuto a Neil Patrick Harris.

Continuano le riprese per il prossimo speciale di Doctor Who, quello in occasione del 60esimo anniversario della serie targata BBC, e mentre sappiamo già che vedremo alcuni volti familiari (abbiamo già visto le prime foto dal set con Catherine Tate e David Tennant), ce ne saranno anche di nuovi, come ad esempio l'attore di How I Met Your Mother Neil Patrick Harris, che a quanto pare sta attualmente girando le sue scene.

"È un mio grandissimo onore poter aprire le porte dei nostri studi per il grande Neil Patrick Harris" ha dichiarato Russell T. Davies, anche lui di ritorno nel mondo di Doctor Who come showrunner dei nuovi episodi "Ma chi, cosa, e perché porterà sullo schermo? Beh, per scoprirlo dovrete semplicemente attendere. Ma vi prometto che quello che stiamo girando è davvero assurdo! Dottore, preparati!".

Non è la prima volta che Davies ci mette la pulce nell'orecchio su ciò che accadrà in questo attesissimo speciale: lo ha già fatto con Ten e Donna, e i motivi per cui potremo rivederli sullo schermo, con la presenza di una "nuova Rose" (interpretata da Yasmin Finney), di cui a conti fatti non sappiamo ancora nulla.

E non dimentichiamoci che c'è già un nuovo Dottore pronto a fare il suo debutto (Ncuti Gatwa). Quante sorprese ci attendono!