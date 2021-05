Doctor Who, Nida Manzoor ricorda l'esperienza da regista: 'Ero nervosa, ma è stato bello'

Mentre nei giorni scorsi è stata annullata la reunion di Doctor Who e Torchwood con David Tennant e John Barrowman, Nida Manzoor, che ha diretto alcuni episodi della stagione 12, ha raccontato le emozioni provate sul set e dietro la macchina da presa. Uno degli episodi, Fugitive of the Judoon, è stato per lei particolarmente significativo.

L'episodio, infatti, ha introdotto Jo Martin nel ruolo di Ruth, e abbiamo visto così la prima donna di colore a interpretare il Doctor Who.

"È stato davvero emozionante far parte di quest'avventura" ha raccontato Nida Manzoor. "Mi sono sempre sentita come in una specie di sogno. Ci sono stati costantemente momenti in cui ero costretta a pizzicarmi."

Era tutto vero, invece, anche se per Christopher Eccleston Doctor Who è ancora un club di uomini. Manzoor, che ha definito la regia di Doctor Who "la cosa più importante fatta finora", ha raccontato anche la sua iniziale titubanza sul set. "Ho avvertito un po' di nervosismo, pensavo: Ehi, sto entrando nella lega dei grandi. Questa sì che è una macchina da presa... ma tutta la troupe è stata fantastica. Mi hanno fatto davvero sentire la benvenuta."

La regista, infine, ha potuto dire la sua su molti aspetti dei suoi episodi di Doctor Who: "Chris Chibnall è uno showrunner molto generoso. Ho potuto discutere di tutto: Quale costume facciamo indossare a Jo? Che aspetto ha il suo TARDIS? E l'illuminazione? Davvero fantastico lavorare così."