Doctor Who, non solo David Tennant: torna una star dell'era Peter Capaldi e Matt Smith?

Già solo il ritorno del Decimo Dottore e di Donna Noble nel nuovo anno di Doctor Who, oltre allo storico showrunner Russell T. Davies, costituirà un evento senza precedenti. Ma potrebbe non essere finita qui. E se Ncuti Gatwa ricevesse aiuto anche dalle epoche di Peter Capaldi e Matt Smith? Risponde una star!

Il debutto del Quattordicesimo Dottore di Ncuti Gatwa rivoluzionerà il classico di BBC in molti modi. La scelta del protagonista è ovviamente cruciale a ogni nuovo recasting e in questo caso porta qualcosa di inedito per il personaggio, come il Tredicesimo aveva portato il volto inedito di Jodie Whittaker. Con una dichiarazione che ha fatto storcere il naso a molti, più che altro considerata la natura sessualmente fluida e non binaria del personaggio, il nuovo villain Neil Patrick Harris ha esaltato questo nuovo Doctor Who gay e più sexy di Ncuti Gatwa. Ma c’è una cosa che, fin da quando è stata annunciata, non ha fatto storcere il naso a nessuno.

Vale a dire dei due volti storici del Decimo Dottore, assieme allo showrunner che lo dirigeva. Ma ora una star proveniente da altre fasi della serie risponde alle domande su un suo possibile ritorno. Si tratta di Jenna Coleman, che ha accompagnato nelle loro avventure il Dodicesimo Dottore (Peter Capaldi) e l’Undicesimo Dottore (Matt Smith) nel ruolo di Clara Oswald. In una recente intervista con Best, l’attrice ha anticipato sul suo potenziale ritorno: "Potrebbe succedere in futuro, chissà? Penso che, almeno per un bel po', Clara sia probabilmente scomposta da qualche parte nel tempo e nello spazio, cercando di capire come far funzionare un TARDIS!".

A dire il vero, anche per quanto riguarda il ritorno di David Tennant le cose non sono del tutto chiare. Lo showrunner Russell T. Davies ha messo la pulce nell’orecchio ai fan, nel momento in cui ha aggiunto che il ritorno del Decimo Dottore potrebbe gettare le basi per un Multiverso del Doctor Who, ma potrebbe anche trattarsi di un'illusione crata dall’avversario di Ncuti Gatwa per confondere le acque. Nel frattempo, nonostante si sia sempre dovuto attendere molto fra una versione e l’altra del nuovo Dottore, Gatwa ha un inizio riprese molto ravvicinato per Doctor Who. E nella serie si candida come new entry anche un insospettabile star di un recente successo Prime Video.