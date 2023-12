Doctor Who: le novità della nuova stagione, dal cast alla trama all'uscita

Cosa bisogna sapere sulla nuova stagione di Doctor Who? Dopo la pubblicazione degli Speciali di Doctor Who, diamo uno sguardo al futuro della storica serie tv fantascientifica di BBC.

Doctor Who, la serie televisiva d'azione e avventura più longeva al mondo con oltre 60 anni di storia, torna sotto la visione creativa del nuovo showrunner Russell T. Davies, che è anche sceneggiatore e produttore esecutivo insieme a Phil Collinson, Joel Collins, Julie Gardner e Jane Tranter. Dopo gli speciali del 60° anniversario, che sono stati scritti da Russell T. Davies e diretti rispettivamente da Rachel Talalay, Tom Kingsley e Chanya Button, la nuova stagione di Doctor Who sarà composta da otto episodi, che saranno preceduti da un episodio di Natale previsto appunto per il 25 dicembre 2023: le riprese della serie sono iniziate nel dicembre 2022 e si sono concluse nel luglio 2023.

Ncuti Gatwa prenderà il controllo del TARDIS come Quindicesimo Dottore durante il periodo delle feste e la nuova stagione di Doctor Who arriverà nel 2024 in streaming in esclusiva su Disney+ a livello globale, Italia compresa, mentre nel Regno Unito e in Irlanda la serie sarà distribuita come sempre sulla BBC. Per quanto riguarda la trama, gli autori hanno anticipato che la nuova stagione di Doctor Who sarà una reinvenzione totale della serie grazie all'arrivo della star di Sex Education Ncuti Gatwa nei panni del Dottore. Inoltre, la nuova stagione introdurrà anche Millie Gibson come la nuova compagna del Dottore, Ruby Sunday.

Gli otto episodi sono stati diretti da Dylan Holmes Williams, Mark Tonderai, Julie Anne Robinson, Ben Chessell e Jamie Donoughue. Per altri contenuti, guardate la prima immagine del nuovo Doctor Who interpretato da Ncuti Gatwa.