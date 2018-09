Doctor Who, nuova Key Art ufficiale dell'undicesima stagione con Jodie Whittaker

È grazie alla BBC che possiamo mostrarvi quest'oggi una nuova, splendida key art ufficiale dell'attesissima undicesima stagione di Doctor Who, la serie attualmente più longeva che quest'anno vedrà l'arrivo del primo Dottore donna, interpretata da Jodie Whittaker (Broadchurch, Black Mirror).

Il nuovo arco narrativo segnerà anche l'addio dietro alla macchina da presa di Steven Moffat, al quale subentrerà Chris Chibnall, che ha spiegato in precedenza il perché i tempi fossero maturi per un rinnovamento della serie: "Sentivo semplicemente che era il momento giusto. Sentivo che se lo show non lo avesse fatto, saremmo stati indietro rispetto al mondo intero e Doctor Who deve essere sempre un passo avanti a tutti e un grande esempio per tutte quelle cose straordinarie che ci sono al mondo. Quindi per me non era nemmeno in questione il problema”.



Doctor Who 11 vedrà anche l'arrivo di nuovi companion per il Dottore, che saranno interpretati da Bradley Walsh, Tosin Cole e Mandip Gill, mentre è stato rivelato che Sharon D. Clarke è ufficialmente nel cast in un "ruolo ricorrente" ma non meglio specificato.



L'undicesima stagione di Doctor Who con protagonista Jodie Whittaker nei panni del Tredicesimo Dottore tornerà sulla BBC a partire dal prossimo 7 ottobre, tra poco più di mese, per la gioia di tutti i whovians in febbricitante attesa e in astinenza di avventure sci-fi nel tempo e nello spazio.