Doctor Who: in una nuova serie di fumetti ritroveremo il decimo dottore

Di sicuro non avranno fatto piacere i commenti dell'ex capo della BBC su Doctor Who, ma ecco una notizia che invece sarà molto apprezzata dai fan della longeva serie: il dottore di David Tennant farà una comparsa insieme a Jodie Whittaker in una nuova serie di fumetti.

Ad annunciarlo è Titan Comics durante il famoso New York Comic-Con, facendo sapere inoltre che la data di pubblicazione è prevista per gennaio del 2020.

L'opera si intitolerà "Doctor Who: The Thirteenth Doctor Season Two" e vedrà i due famosi personaggi affrontare di nuovo gli inquietanti Weeping Angels, questa nuova versione dell'episodio "Blink" ci mostrerà l'invasione da parte dei già citati mostri insieme agli Automs, esseri simili a manichini visti nella prima stagione del reboot dello show, della Londra degli anni '60. Toccherà quindi al decimo e al dodicesimo dottore salvare di nuovo la situazione, nell'opera scritta da Jody Houser e disegnata da Roberta Ingranata. Potete trovare la copertina del primo numero in calce alla notizia.

Non sappiamo ancora se la nuova collana verrà pubblicata anche in Italia, nel frattempo iniziano a giungere nuove indiscrezioni sulla nuova stagione delle avventure del Dottore interpretato da Jodie Whittaker, pare infatti che nelle prossime puntate di Doctor Who ritorneranno i Cyberman, iconici avversari del longevo Signore del Tempo.