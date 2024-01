Doctor Who, le nuove foto dal set svelano la nuova alleata dopo l'addio di Millie Gibson

dopo il trailer di Doctor Who 2024, nuove immagini dal set svelano chi sarà la nuova aiutante del dottore in sostituzione di Millie Gibson.

Le nuove immagini condivise dall’account “doctor who filming locations” mostrano Varada Seethu, star di Andor, nei panni della nuova compagna del dottore. Varada prenderà quindi il posto di Millie Gibson nella quindicesima stagione, ufficialmente seconda, dello show britannico creato da David Tennant. In ogni caso non sarebbe la prima volta che un compagno/ una compagna del dottore appare solamente per una stagione: Martha Jones e Donna Noble sono difatti apparse per una sola stagione.

Queste le parole dello showrunner David Tennant a proposito dello show che va in onda da parecchi anni: “Sono stato molto fortunato con Doctor Who. Ho amato qualcosa e lui mi ha ricambiato. E da qualche parte là fuori, qualche bambino sta guardando. Tra 40 anni apparterrà a loro, giusto in tempo per il centesimo anniversario. Forse produrranno una versione dello show con occhi olografici iniettati in un'immagine eidetica e laser, ma in una forma o nell'altra, sono certo che... Doctor Who sarà ancora qui.”

La messa in onda dei nuovi episodi della serie inizierà a maggio 2024, e nel frattempo anche Ncuti Gatwa ha commentato l’addio di Millie Gibson a Doctor Who.