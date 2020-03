Doctor Who, nuovi dettagli sullo speciale natalizio: tornano i Dalek

Con la dodicesima stagione di Doctor Who giunta al termine, è tempo di concentrarci sullo speciale natalizio in arrivo il prossimo dicembre che, secondo quanto rivelato da BBC, vedrà il Dottore di Jodie Whittaker ancora una volta alle prese con i Dalek.

Intitolato "Revolution of the Daleks", l'episodio debutterà sul network britannico tra Natale e Capodanno 2020, a data ancora da definirsi, e vedrà nel cast anche Tosin Cole nei panni di Ryan, Bradley Walsh in quelli di Graham e Mandip Gill nel ruolo di Yaz.

La sinossi della puntata non è ancora stata rivelata, ma lo showrunner Chris Chibnall ha lasciato un messaggio per i fan: "Non potevamo lasciare il Dottore dov'era! In quel cliffhanger! Beh, lo abbiamo fatto. Ma non vi preoccupate, il Dottor e i suoi amici torneranno per un esteso speciale tra Natale e Capodanno. (Non so ancora quando lo piazzeranno, altrimenti ve lo direi!). Ci saranno i Dalek. Ci sarà uno sterminio. Emozioni, risate e lacrime. Sapete, il solito. Ci vediamo alla fine dell'anno."

Charlotte Moore, direttrice di BBC Content, ha invece commentato: "Non vedo l'ora di vedere il Dottore di nuovo in battaglia con il nemico definitivo nello speciale natalizio con i Dalek."

