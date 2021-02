Doctor Who, il nuovo companion porterà un 'gusto differente' alla serie

Mentre i fan continuano a domandarsi se l'attesissima Doctor Strange 13 sarà l'ultima stagione di Jodie Whittaker nel ruolo del Dottore, in una recente intervista con Radio Times lo showrunner della serie, Chris Chibnall, ha avuto modo di parlare dell'annunciato nuovo companion, il Dan interpretato da John Bishop.

Ha spiegato Chibnall:



"Ho sempre gli occhi molto vigili per gli interpreti molto amati e mi domando spesso quanto possano essere giusti e bravi attori per lo show. C'è una lunga storia di attori che hanno cominciato come comici e poi sono divenuti degli interpreti drammatici fantastici - ricordo Robbie Coltrane in Cracker. Ecco: John è uno dei performer che tengo d'occhio da molti anni. Ha costruito un suo corpo di lavoro collaborando con Jimmy McGovern e Ken Loach, e facendo anche una dozzina di stand-up comedy, scrivendo un'autobiografia, interviste, podcast, documentari di viaggio".



E continua:



"Lo abbiamo sottoposto a uno scrupoloso e rigoroso processo di audizioni in multi-sessione, dove è risultato davvero brillante e dai modi umili. John e il suo personaggio portano un sapore diverso allo show e un umorismo differente. Lo amiamo quando va di fretta e amiamo il fatto di averlo nella produzione".



Dan imparerà presto che c'è di più nell'Universo/i di quanto potrebbe mai immaginare. Viaggiando nello spazio e nel tempo insieme al Dottore (Jodie Whittaker) e Yaz (Mandip Gill) affronterà razze aliene malvagie e molto altro.

La scena che presenta Bishop lo vede caricare oggetti su un camion mentre un altro uomo gli legge il suo oroscopo per il nuovo anno, che include sorprese, il colore blu e il numero 13. Ovviamente, questo predice le sue imminenti avventure, la breve scena anticipa ciò che avverrà con un rapido montaggio che mostra Bishop in varie situazioni difficili. Puoi guardare la clip in calce alla notizia.



Bishop sostituisce Bradley Walsh e Tosin Cole che lasciano la serie dopo lo speciale di Capodanno. I crediti televisivi di Bishop, comico ed ex calciatore, includono Fearless e Skins. Lo showrunner di Doctor Who ha parlato di quando potrebbe arrivare la nuova stagione che come molte produzioni ha subito un ritardo a causa della pandemia da COVID-19.