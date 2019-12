Doctor Who: il nuovo trailer rivela la data d'esordio della dodicesima stagione!

BBC America ha diffuso in streaming un nuovissimo trailer ufficiale della dodicesima stagione di Doctor Who, svelando anche la data di messa in onda della premiere, che vedrà tornare Jodie Whittaker nei panni del mitico Dottore protagonista.

La dodicesima stagionefarà il suo esordio sui palinsesti il 1° gennaio 2020, ovvero proprio il giorno di Capodanno. Il filmato, della durata di poco più di un minuto, ci catapulta fin da subito in un'atmosfera da crisi e da fine del mondo, che viene stemperata quasi immediatamente dal solito tono scanzonato e ironico che contraddistingue da sempre questa serie. La stagione farà il suo esordio con un doppio episodio intitolato Spyfall.

Grazie a un accordo tra BBC America e BBC Studios, l'episodio speciale sarà disponibile in oltre 600 sale attraverso tutti gli Stati Uniti a partire dal 5 gennaio successivo. Al termine di alcune proiezioni a New York si potrà dunque assistere a un dibattito alla presenza della Whittaker e di Tosin Cole e Mandip Gill.

BBC One ha rivelato i nomi di tre nuovi sceneggiatori che si sono uniti alla serie, ovvero Nina Metivier, Maxine Alderton e Charlene James, e ben quattro nuovi registi, Nida Manzoor, Emma Sullivan, Jamie Magnus Stone e Lee Haven Jones. Dalla stagione undici torneranno invece gli autori Vinay Patel, Ed Hime e Pete McTighe. Per altri approfondimenti vi rimandiamo alle nuove informazioni sullo speciale natalizio di Doctor Who e ai nuovi mostri che debutteranno nei prossimi episodi, che a detta dello showrunner Chris Chibnall saranno molto più spaventosi che in passato: "Abbiamo dei mostri fantastici, probabilmente anche più spaventosi. Considerando le caratteristiche di Doctor Who possiamo spaziare in tutti i generi, con questi grandi set di azione. Torneranno anche dei vecchi mostri e alcuni nuovi, e ci prepariamo ad una storia inedita".