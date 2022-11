Doctor Who Once and Future: tutti i dettagli della serie evento con David Tennant

Tante novità in arrivo per gli amanti di Doctor Who. Oggi 23 novembre è infatti per i fan il 'Doctor Who Day' e, dopo il rilascio del nuovo logo e di nuove immagini, è stato annunciato Doctor Who: Once and Future.

Per celebrare il 60° anniversario del franchise, Once and Future ospiterà il ritorno di almeno sette star del passato, come Tom Baker, Peter Davison, Colin Baker, Sylvester McCoy, Paul McGann, Christopher Eccleston e David Tennant, che interpreterà il Quattordicesimo Dottore nei prossimi speciali televisivi.

Scendendo più nei dettagli, questa nuova serie evento verrà divisa in otto parti, sette delle quali verranno rilasciate mensilmente da maggio 2023 a ottobre 2023. Il finale arriverà invece a novembre 2024. Queste le prime anticipazioni della trama: "Il Dottore è stato ferito e portato in un ospedale da campo del Signore del Tempo. Il suo corpo risplende di energia e le vecchie incarnazioni del Dottore inizieranno ad apparire ... Il Dottore cercherà di risolvere il mistero della sua 'degenerazione'. Chi gli ha fatto questo? Come? E perché? Dalla Terra alle stelle, attraverso tempi e luoghi familiari, seguirà gli indizi che lo riporteranno sui suoi passi, incontrando vecchi amici e nemici lungo la strada".

Rimanete sintonizzati per non perdervi i prossimi aggiornamenti!