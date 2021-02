Doctor Who, parla il Settimo Dottore Sylvester McCoy: 'Ecco qual è il problema dello show'

Mentre prosegue la produzione della tredicesima stagione di Doctor Who, un vecchio protagonista della serie ha raccontato le sue opinioni sulle ultime evoluzioni dello show. Sylvester McCoy, che ha interpretato il Settimo Dottore tra il 1987 e il 1989, è stato recentemente intervistato da Radio Times.

Ha dichiarato di apprezzare l'interpretazione di Jodie Whittaker, e spera che la BBC dia spazio, dopo il primo Dottore donna, alla prima persona di colore nel ruolo del protagonista.

Sylvester McCoy ha però aggiunto anche qualche critica, parlando in particolare di ciò che ritiene il problema principale delle più recenti stagioni di Doctor Who: "Usano un po' troppo il cacciavite sonico. È un po' come una stampella. Io non ne ho mai avuto uno. Il produttore decise che non dovevo averlo, perché diceva che era un modo troppo facile per gli sceneggiatori di tirare il Dottore fuori dai guai. Sono riuscito a salvare l'universo ogni sabato, e senza un cacciavite sonico, per cui sono un po' critico. Non credo che si debba usare ogni volta se puoi farcela senza, come me... e il mio ombrello!"

Dopo le sue tre stagioni nella serie BBC, McCoy ha ripreso il suo ruolo nel 1997 in Doctor Who: The Television Movie, un tentativo (non riuscito) da parte di Fox di rilanciare il franchise negli Stati Uniti.

