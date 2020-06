Doctor Who, Pearl Mackie fa coming out su Instagram: 'Fiera di essere bisex'

In Doctor Who, il Dottore ne ha avuti davvero tanti di companion nel corso delle varie serie, ma non è facile dimenticarsi della briosa Bill Potts, l'ultima companion del Dodicesimo Dottore di Peter Capaldi, interpretata da Pearl Mackie. Ed è proprio di lei che vi parliamo oggi.

L'attrice britannica, che nella decima stagione della serie nuova di Doctor Who interpretava la prima companion apertamente gay della serie, ha rivelato su Instagram di essere bisessuale.

In celebrazione del Pride Month, e in supporto del movimento #BlackLivesMatter, Pearl ha infatti colto l'occasione per fare coming out con i suoi follower: "Orgogliosa di essere bisessuale. Orgogliosa di essere di colore. Orgogliosa di tutti i miei fratelli e le mie sorelle LGBTQ+. Noi valiao. Voi valete. Tanto amore e rispetto. Felice Pride a tutti!#pride #pridemonth #loveislove #pride #blacklivesmatter #allblacklivesmatter" scritto nel post che trovate anche in calce alla notizia.

Al suo messaggio ne sono sono seguiti altri dai suoi fan, pieni di sostegno e supporto per la loro beniamina.

Di recente, anche Lili Reinhart di Riverdale ha rivelato di essere bisessuale tramite la popolare piattaforma social, mentre qualche mese fa lo stesso aveva fatto l'attore di The Flash Rick Cosnett, che con un emozionante video aveva confessato ai suoi follower di essere gay.