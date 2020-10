Doctor Who, perché il Dottore ha lasciato Gallifrey? Una teoria prova a spiegarlo

Screen Rant ha provato a risolvere un'importante questione irrisolta di Doctor Who, ovvero i motivi che hanno spinto il Dottore ad abbandonare Gallifrey, il suo pianeta natale. Stando al sito, tutto ruota attorno allo Scisma Non Temprato e alla Guerra del Tempo.

Durante tutti questi anni la serie ha fornito delle riposte diverse tra loro. Nella prima storia, per esempio, il Dottore suggerisce che sia lui che Susan sono stati esiliati da Gallifrey contro la loro volontà, mentre durante l'era del secondo Dottore viene spiegato che è fuggito perché in contrasto con la politico di non intervento negli affari dell'universo.

Un momento chiave per comprende la storia del Dottore, secondo il sito, è però offerto dall'episodio 3x 12 ('Il suono dei tamburi'), in cui il protagonista impersonato da David Tennant racconta a Martha e Jack dello Scisma Non Temprato.

"Cosa ha visto il Dottore quando ha guardato nello Scisma Non Temprato?" scrive il sito. "Il Dottore è sempre stato unito, possefuto da un destino più grande di qualsiasi altro Signore del Tempo. Ci sono state molte occasioni in cui il destino dei mondi è stato guidato dalle scelte del Dottore. È stato spesso considerato più un evento spazio-temporale che una persona in sé e per sé. Per cui è francamente inconcepibile che abbia avuto un'esperienza normale con lo Scisma Non Temprato. No, è molto più probabile che abbia acquisito un senso di ciò che stava arrivando, una vaga consapevolezza del suo destino, qualcosa che lo ha messo a disagio nei confronti della politica di non intervento di Gallifrey e lo ha convino che i Signori del Tempo dovrebbero essere più attivi nell'universo. Così alla fine lasciò Gallifrey, sostanzialmente esiliandosi perché credeva che il pianeta fosse in pericolo".

Per altri aggiornamenti, vi ricordiamo le riprese di Doctor Who 13 dovrebbero partire entro la fine dell'anno, mentre qui potete trovare una teoria sull'importanza di Rassilon.