Doctor Who, perchè Matt Smith non sarà nello speciale per i 60 anni?

David Tennant è tornato per il 60esimo anniversario di Doctor Who: l'attore ha ripreso il ruolo in occasione di tre episodi speciali che celebrano le 60 candeline del dottore più amato delle serie tv.

Tennant si è calato nei panni di una nuova incarnazione del Quattordicesimo Dottore, che vediamo mentre passa il testimone al Quindicesimo Dottore di Ncuti Gatwa, che si preannuncia come una "reinvenzione totale" della serie. Ma tra i vari volti familiari che ritornano nello speciale, c'è una grande assenza che i fan hanno notato subito: quella di Matt Smith.

Di certo non ci si aspettava il ritorno di nessuno dei Dottori recenti: Christopher Eccleston si è distanziato dalla serie da tanto tempo, e anche Peter Capaldi ha annunciato di voler andare avanti e dedicarsi ad altri progetti. Ma i fan erano sicuri di vedere qualcosa di Smith: ma così non è stato. Come mai l'attore di House of Dragons non era presente?

Il motivo dell'assenza non starebbe in un rifiuto dell'attore o in un conflitto d'impegni: semplicemente non ci sarebbe stato posto per Smith nelle storyline. In un videocommento del terzo episodio dello speciale, The Giggle, Russell T Davies ammette che le tradizionali storie con più incarnazioni del Dottore non gli interessano come scrittore, quindi ha messo le scene tra Tennant e Gatwa come una concessione ai fan, desiderosi di vedere quel genere di passaggio per il 60esimo anniversario.

Ecco un primo sguardo allo speciale natalizio di Doctor Who, The Church on the Ruby Road, dove assisteremo al debutto di Nctui Gatwa.