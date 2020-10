Doctor Who: perché non c'è mai stato lo spin-off della Paternoster Gang?

Mentre la saga principale prosegue con il Dottore di Jodie Witthacker, molti fan continuano a chiedersi perché il vociferato progetto spin-off sulla Paternoster Gang non sia stato portato avanti, ed ecco che Steven Moffatt è tornato brevemente sulla questione.

"Abbiamo sempre pensato che potevamo provare con uno spin-off televisivo basato su questi personaggi, ma non volevo mischiare le uscite. È bello che Doctor Who non sia sempre in onda", ha rivelato l'ex showrunner della serie in un'intervista per Vortex.

Lo sceneggiatore ha poi chiarito che al tempo aveva due grandi progetti da gestire, Doctor Who e Sherlock, per cui l'aggiunta di un'ulteriore serie avrebbe complicato le cose. Il livello delle produzioni capitanate da Moffatt è sempre stato abbastanza alto ed è probabile che lo spin-off avrebbe risentito della mancanza di tempo, senza contare che la qualità di tutte le serie avrebbe potuto abbassarsi.

Il progetto doveva basarsi sui tre personaggi di Madame Vastra, Jenny Flint e Strax, comparsi nella sesta serie di Doctor Who e legati alle vicende con protagonista l'Undicesimo Dottore, interpretato da Matt Smith. In ogni caso il trio composto dalla siluriana, dall'umana e dal sontarano è in qualche modo riuscito a tornare alla ribalta grazie ad un audio drama iniziato nel 2019 e attualmente in corso (trovate la copertina in basso).

