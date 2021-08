Doctor Who, Philip Hinchcliffe: 'Gli episodi da 25 minuti funzionavano meglio'

Con gli episodi di una lunghezza tra i 45 e i 60 minuti, Doctor Who è uno show che oggi si inserisce nel moderno mondo della serialità. Philip Hinchliffe, che ha prodotto la vecchia serie dal '74 al '77, tuttavia non approva questo format. In un'intervista a The Radio Times, Hinchliffe ha infatti dichiarato di preferire gli episodi da 25 minuti.

"Era un serial", ha detto Hinchcliffe. "Quindi l'idea era che ogni settimana ci fosse un episodio con un cliffhanger, e il pubblico ne parlava durante la settimana, e poi tornavano. Quattro puntate da mezz'ora, o da 25 minuti, è più o meno la lunghezza di un film e quindi quello era l'arco narrativo ideale." Il produttore trova l'attuale format di puntate da 45 minuti inadatto perché, secondo lui, in questo modo non c'è il tempo necessario per esplorare la storia in modo soddisfacente. E, in particolare, per conoscere davvero i personaggi, cosa davvero importante. "Devi investire qualcosa nei personaggi e preoccuparti di ciò che accadrà loro. E non ci sono sempre solo il Dottore e il compagno, ma compaiono anche altre persone nelle storie".

In ogni caso, Philip Hinchliffe si è detto favorevole ad un'alternativa: due episodi da 45 minuti. Questo perché, ancora una volta, due puntate insieme formano in questo modo la durata di un film. Secondo lui infatti c'è sempre un pericolo con i singoli episodi, perché se il Dottore deve risolvere l'intera faccenda in quell'arco di tempo, si cercano scorciatoie per trovare la soluzione affinché si esaurisca tutto nei 45 minuti.

Ma alla fine dei conti, nonostante le sue riserve sulla struttura del singolo episodio, Hinchcliffe ha definito la nuova versione di Doctor Who "un favoloso successo", lodando tutti per aver "reinventato lo spettacolo ma mantenendo i valori fondamentali". Secondo lui Russell T Davies e poi Steven Moffat hanno fatto un lavoro fantastico, e il ritorno della serie sullo schermo sarebbe, in realtà, il motivo per cui i fan vanno indietro per scoprire le vecchie stagioni di Doctor Who da lui prodotte. Quindi, alla fine dei conti, tutto torna.

Tuttavia il discorso su quale potrebbe essere il format migliore resta aperto. Intanto delle news recenti coinvolgono il nuovo Doctor Who, che non solo potrebbe avere il primo showrunner americano, ma verrà rivoluzionato completamente con l'addio di Jodie Whittaker e Chris Chibnall.