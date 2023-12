Doctor Who, i produttori hanno ottenuto 54 milioni di dollari grazie ad un accordo anomalo

Ncuti Gatwa potrebbe non tornare per la seconda stagione di Doctor Who, e nel frattempo sono uscite le cifre dell’accordo tra BBC e Bad Wolf per la produzione delle nuove stagioni del dottore.

Sembra che l’accordo tra l’emittente britannica e Bad Wolf sia decisamente inusuale. Sicuramente quest’ultima ha l’enorme merito di avere riportato Russell T.Davies alla conduzione della serie tv, ma i ricavi per la casa di produzione sono aumentati a dismisura. Nel suo primo anno di produzione dello show, Bad Wolf ha registrato ricavi 148 milioni di dollari fino alla fine di marzo 2023, con un aumento del 192% rispetto ai 54 milioni di dollari del 2022.

Whoniverse1, sussidiaria di Bad Wolf attraverso la quale viene prodotta la serie, ha registrato un fatturato aggiuntivo di 54 milioni di dollari fino a Marzo 2023. Nonostante BBC continui ovviamente a essere proprietaria del marchio della serie nel Regno Unito e in tutto il mondo, non esistono precedenti di uno show di proprietà svenduto a livello produttivo così facilmente, dato che la serie è sempre stata realizzata direttamente dagli studios dell'emittente britannica.

la nuova stagione di Doctor Who sarà composta da otto episodi, che saranno preceduti da un episodio di Natale previsto per il 25 dicembre 2023, con Ncuti Gatwa nei panni del nuovo dottore. E se non lo avete ancora visto, qui potete trovare il teaser della nuova stagione di Doctor Who.