Doctor Who, la produzione sta per ripartire: stagione 13 in arrivo nel 2021?

Dalla scorsa primavera, a causa del lockdown imposto anche nel Regno Unito dalla pandemia di Covid-19, la produzione della serie Doctor Who è sospesa. Fino a poco tempo fa si diceva che la nuova stagione dello show di fantascienza, la numero 13, non sarebbe stata pronta prima del 2022.

Stando a quanto riporta Digital Spy, però, sembra che possa verificarsi uno scenario meno catastrofico. A quanto filtra, infatti, il team di produzione di Doctor Who conta ancora di ricominciare le riprese entro la fine dell'anno, come si augurava lo scorso maggio lo showrunner Chris Chibnall.

Se la tabella di marcia sarà rispettata e non ci saranno ulteriori intoppi, quindi, la stagione 13 della serie, che vede protagonista Jodie Whittaker nel ruolo del Tredicesimo Dottore, potrebbe essere pubblicata nel 2021, come da programmi originari.

Prima della stagione 13, intanto, Doctor Who tornerà sicuramente sugli schermi almeno per un episodio. Lo speciale natalizio intitolato Revolution of the Daleks, infatti, è stato girato prima della pandemia. "È stata una pura fortuna che siamo riusciti a girarlo" ha raccontato qualche tempo fa l'attrice Mandip Gill a Radio Times. "Immagino sia il modo in cui si gira sempre: è stato filmato contemporaneamente alla stagione 12."

Per altri aggiornamenti su Doctor Who, rimandiamo alla notizia di un TARDIS gratuito nel sud-ovest di Londra, e a quella del ritorno di Christopher Eccleston nei panni del Nono Dottore.