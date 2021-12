Doctor Who: i protagonisti bloccati in un time-loop nel trailer dello special di Capodanno

BBC ha diffuso in streaming il trailer ufficiale dello special di Doctor Who che andrà in onda il prossimo Capodanno sulle sue reti. Intitolato Eve of Dalecks, nel corso dell'episodio vedremo uno dei temi più iconici della fantascienza, ovvero il time-loop, quella situazione in cui i vari personaggi sono incastrati in un tempo ben preciso.

Nel corso del filmato possiamo vedere il ripetersi e il riazzerarsi del determinato momento temporale in cui i nostri protagonisti sono rimasti incastrati. Sarà interessante riuscire a scoprire in che modo riusciranno a liberarsi da questa situazione, tra le più classiche della fantascienza. Insieme a Jodie Whittaker, nel cast troviamo anche Aisling Bea, Adjani Salmon, and Pauline McLynn. Mandip Gill e John Bishop.

Secondo quanto sappiamo, l'episodio vedrà al centro della vicenda Sarah, proprietaria dell'ELF Storage, e Nick, un cliente che nel giorno di Capodanno visita sempre il posto. Si tratta di una tradizione per lui, che verrà stravolta dall'arrivo del Dottore, con l'intero posto intrappolato in un loop temporale. In questa puntata ci sarà un ritorno al classico design di Dalek, di cui il look era stato rinnovato ultimamente.

Recentemente abbiamo potuto ammirare le immagini di Doctor Who tratte proprio da questo episodio speciale per Capodanno. Le immagini in questione ci mostrano il Tredicesimo Dottore e i suoi amici, Yaz e Dan, insieme alle guest star Aisling Bea e Adjani Salmone. Nelle foto vediamo anche un Dalek solitario dall'aspetto sinistro. Questo speciale, segnerà un ritorno alla narrazione autonoma, e sarà seguito da altri due episodi speciali nel corso del 2022. Dopodiché Whittaker si rigenererà nel Quattordicesimo Dottore, attualmente sconosciuto.

Come detto, Jodie Whittaker è uscita da Doctor Who e dirà addio ai suoi fan al termine di questi episodi speciali nel 2022.