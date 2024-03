Doctor Who: qual è la trama della nuova stagione di Disney+?

Qual è la trama della nuova stagione di Doctor Who? Dopo aver visto quando uscirà in Italia la nuova stagione di Doctor Who, andiamo alla scoperta della storia che sarà raccontata nei prossimi episodi della famosa serie tv fantascientifica.

Come anticipato dal trailer della nuova stagione di Doctor Who, i prossimi episodi della saga saranno guidati dal Quindicesimo Dottore, interpretato da Ncuti Gatwa, e da Ruby Sunday, interpretata da Millie Gibson, che viaggeranno nel tempo e nello spazio a bordo del TARDIS per esplorare gli anni ‘60, l’epoca della Reggenza in Inghilterra, il futuro devastato dalla guerra e molto altro ancora.

Il trailer offre anche un primo sguardo al personaggio di Indira Varma (Il Trono di Spade), la Duchessa, e annuncia che Callie Cooke (Henpocalypse!) comparirà nel corso della stagione, oltre a presentare alcune guest star, tra cui Anita Dobson, Yasmin Finney, Michelle Greenidge, Bonnie Langford, Jinkx Monsoon, Jemma Redgrave, Lenny Rush e Angela Wynter. Nella nuova stagione, il Dottore e la sua compagna Ruby Sunday vivranno diverse avventure che spazieranno dall’Inghilterra dell’epoca della Reggenza a mondi futuri devastati dalla guerra: nel corso dei loro viaggi sul TARDIS – l'iconica astronave a forma di cabina telefonica blu della polizia – incontreranno amici incredibili e nemici pericolosi, tra cui un terrificante “bogeyman” e il villain più potente del Dottore...

L'appuntamento è fissato su Disney+ dall'11 maggio prossimo.

