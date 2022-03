Doctor Who, ecco quando andrà in onda il nuovo speciale Legend of the Sea Devils

Un nuovo speciale di Doctor Who sta per arrivare in tv, ma quando esattamente avremo modo di vedere Legends of the Sea Devils, una delle ultime avventure di Jodie Whittaker nei panni del Dottore?

Abbiamo già visto un breve teaser per lo speciale primaverile di Doctor Who, mentre nei giorni scorsi ci sono state le prime immagini da Legend of The Sea Devils, che come ormai è noto grazi anche allo stesso titolo vedrà il ritorno di un antico nemico del Dottore, un nemico che non si vedeva dai tempi della sua quinta rigenerazione (con il quinto Dottore interpretato da Peter Davison).

Adesso però eccole qui, le creature acquatiche che daranno del filo da torcere a Tredici, e che vedremo in tv come regalo di Pasqua da parte della BBC.

Sì, avete capito bene: Doctor Who: Legend of the Sea Devils andrà in onda domenica 17 aprile sull'emittente inglese, per concludere in bellezza la giornata di festa.

Come recita la sinossi ufficiale, in Legend of the Sea Devils: "Il Dottore (Jodie Whittaker), Yaz (Mandip Gill) e Dan (John Bishop) viaggeranno nella cina del XIX secolo, dove troveranno un piccolo villaggio costiero sotto minaccia da oarte della Regina dei Pirati Madame Ching (Crystal Yu) e la mostruosa forza aliena che ha inconsapevolmente scatenato. Il Dottore e i suoi companion dovranno vedersela con i Sea Devils per salvare il pianeta".