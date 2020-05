Doctor Who, quando Mark Gatiss sostituì Matt Smith per una scena

Nel 2013 BBC ha trasmesso Un'avventura nello spazio e nel tempo, film televisivo dedicato alla creazione di Doctor Who e in particolare al primo storico interprete del Dottore, William Hartnell, di cui lo sceneggiatore Mark Gatiss ha svelato un nuovo retroscena.

In una delle scene più iconiche del film, dopo che Hartnell deve abbandonare il ruolo a causa dei suoi problemi di salute, appare Matt Smith (il Dottor di quel periodo) per salutare l'attore in silenzio in segno di rispetto. Secondo quanto svelato da Gatiss, però, Smith in realtà non si è mai presentato sul set di Un'avventura nello spazio e nel tempo.

"Abbiamo sperato di girare il cameo con Matt sul set fino all'ultimo momento, ma era impossibile a causa della schedule." ha rivelato il co-ideatore del nuovo Doctor Who su Twitter in occasione di un fan rewatch. "Perciò quelle sono le mie mani!"

In poche parole la scena, di cui potete trovare un'immagine in calce all'articolo, è stata girata con Gatiss nei panni del Dottore aggiungendo il volto di Smith solo una volta completate le riprese, durante la fase di post-produzione.

Per altri approfondimenti sulla serie BBC, vi lasciamo alle nostre prime impressioni su Doctor Who 12. Intanto, nelle scorse settimane sono terminate le riprese del nuovo speciale natalizio di Doctor Who.