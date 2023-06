Doctor Who, quando si parla di grandi ritorni: arriva QUELLA Melanie Bush!

Manca poco all'arrivo del 15° dottore, interpretato dalla star di Sexual Education Ncuti Gatwa. Lo show BBC infatti arriverà a Novembre di quest'anno. A pochi mesi dalla sua uscita, è stato annunciato un grandissimo ritorno nella serie: una grande compagna del dottore.

Parliamo di Melanie Bush, interpretata dall'attrice Bonnie Langford nel 1986 insieme a Colin Baker e Sylvester McCoy, rispettivamente sesto e settimo dottore.

"Sono assolutamente entusiasta di riportare indietro Melanie Bush", dice Langford. "Far parte dell'eccezionale cast, troupe e team di produzione guidati dalla forza della natura che è Russell T Davies è un punto culminante della carriera. Sono così privilegiato e orgoglioso di essere stato un membro della famiglia Doctor Who sin dall'era classica ed essere inclusi nella nuova generazione è fenomenale", ha rivelato l'attrice, come riportato dalla nostra fonte. Il 15° dottore Ncuti Gatwa si vedrà dunque affiancato da un personaggio storico e ricordato dai veri amanti della serie.

"Spalanca quelle porte del TARDIS, perché Bonnie è tornata! Che onore, delizia e spasso dare il bentornato al personaggio di Melanie, dopo troppo tempo. E questo non è solo un cameo, Bonnie è proprio nel bel mezzo dell'azione, combattendo mostri, caos e colpi di scena, proprio al fianco del Dottore, proprio come ai vecchi tempi" aggiunge lo showrunner Russell T Davies a proposito del ritorno dell'attrice significativa nella storia dello show.

Parlando di ritorni, vi ricordiamo che David Tennant ha ripreso le panni del suo dottore per il 60° anniversario dello show.

Siete contenti di questo ritorno? Fatecelo sapere nei commenti!