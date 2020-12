Doctor Who, quando uscirà la stagione 13? Le parole dello showrunner

All'inizio di novembre, come sappiamo, è ripartita la produzione della stagione 13 di Doctor Who, dopo i mesi di interruzione a causa della pandemia. La nuova stagione avrà meno episodi delle altre, ma questo purtroppo non significa che bisognerà aspettare meno del previsto per vederli. Lo showrunner Chris Chibnall lo ha spiegato a EW.

Dopo aver parlato di un'impresa titanica un paio di settimane fa, Chris Chibnall ha fatto di nuovo il punto della situazione. "Stiamo girando mentre ne parliamo" ha raccontato. "Abbiamo molti nuovi personaggi, nuovi mostri, alcuni vecchi che ritornano. Mancano solo poche settimane. Ovviamente dobbiamo lavorare in un modo molto diverso, secondo i protocolli COVID. Quindi, non mancano le sfide, ma ogni serie di Doctor Who ha avuto le sue sfide. Al momento, tutto va bene e quello che abbiamo ottenuto finora è davvero emozionante."

Per avere qualche certezza in più sulla data di uscita, però, è ancora presto. Il giorno di Capodanno, intanto, arriverà Doctor Who: Revolution of the Daleks, il nuovo speciale delle Feste, dopodiché non sappiamo ancora quando rivedremo sullo schermo Jodie Whittaker.

In ogni caso, anche Matt Strevens, produttore esecutivo BBC Studios, ha elogiato il lavoro della troupe e del cast di Doctor Who. "Hanno fatto miracoli per farci riprendere a girare in questi tempi difficili. Sarà divertente e pieno di azione come sempre, con molte sorprese."