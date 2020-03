Doctor Who: Richard Curtis racconta il motivo per cui ha scritto Vincent e il Dottore

Richard Curtis, sceneggiatore del decimo episodio della quinta stagione di Doctor Who, Vincent e il Dottore, ha raccontato la straziante ragione primaria che l'ha portato a scrivere l'episodio. Ieri Curtis, la moglie e sceneggiatrice Emma Freud e le star Matt Smith e Karen Gillan hanno conversato su Twitter ricordando quel periodo.

Richard Curtis ha spiegato di aver scritto l'episodio con una forte emotività in omaggio a sua sorella Belinda, che si è tragicamente tolta la vita.

"Il motivo principale per cui ho scritto questo episodio era per amore di mia sorella Bindy. Era una persona meravigliosa e brillante, due anni più grande di me. Amava Vincent Van Gogh e la vita. Non avrebbe potuto essere più piena di generosità e gioia".



Tuttavia Curtis racconta il male che aveva colpito Belinda:"A metà della sua vita è stata colpita dalla depressione e a intermittenza le ha fatto del male per il resto della sua vita. E pochi anni prima di questo show si è tolta la vita" ha spiegato lo sceneggiatore.

Attraverso l'episodio Curtis stava cercando di 'mostrare a Bin quanto fosse stata gloriosa nelle nostre vite e come nulla potesse cambiarlo'.

Richard Curtis ha parlato anche dell'importanza di evidenziare la lotta ai problemi di salute mentale e di come 'la capacità di gioia' sia talvolta intrecciata 'con l'immensa difficoltà della malattia. Quindi togliersi la vita non è stato un fallimento per lei, né un rifiuto di tutti noi. Era, come si dice su Love Island, quello che era'.

Curtis in un'altra occasione su Twitter ha ricordato come il blocco causato dal Coronavirus possa avere ripercussioni anche su persone che hanno problemi di salute mentale e come sia importante rimaner loro vicino.

