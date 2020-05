Doctor Who, riprese finite per lo speciale natalizio: quando uscirà?

I fan del Doctor Who sono abituati a pause piuttosto lunghe tra una stagione e l'altra, e in questo senso la pandemia di Covid-19 può solo peggiorare le cose. Anche la BBC ha sospeso infatti le produzioni, e difficilmente si potrà tornare a girare prima dell'estate. C'è però una buona notizia: le riprese dello speciale natalizio sono terminate.

Lo ha rivelato Mandip Gill, che nella serie interpreta Yasmin Khan, in una recente intervista a Radio Times. "Penso di avere il permesso di dirlo, sì, lo speciale per le feste è stato girato. È stata pura fortuna riuscire a girarlo. Immagino sia il modo in cui viene sempre filmato: hanno girato lo speciale insieme alla serie 12."

Lo showrunner Chris Chibnall ha confermato che il lavoro sugli effetti visivi viene eseguito da remoto, per cui in questo 2020, in prossimità delle vacanze natalizie, dovremmo riuscire a vedere almeno un nuovo episodio del Doctor Who. Per il resto, considerando i tempi per la ripresa delle produzioni e quelli canonici di lavorazione, sarà molto difficile vedere qualcosa di nuovo prima della metà del 2021.

Mandip Gill ha poi ammesso di sapere ancora troppo poco su quando sarà girata la stagione 13 dello show. "Le conversazioni stanno probabilmente avvenendo da qualche altra parte, quindi immagino che dobbiamo ancora aspettare le linee guida. Non ho nemmeno chiesto, perché so che me lo diranno quando sarà il momento. Sono abbastanza rilassata in questo senso [...] non appena diranno sì o no, lo saprò anch'io. Non appena lo sapranno, vorranno dircelo."

Nel corso della quarantena la protagonista Jodie Whittaker aveva lanciato un messaggio ai fan, mentre lo scorso marzo la nuova serie di Doctor Who ha compiuto 15 anni.