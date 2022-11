Doctor Who: il ritorno di David Tennant influenzato dall'acquisto Disney?

Strana coincidenza, la scoperta (da trailer) del ritorno di David Tennant come Decimo Dottore praticamente in contemporanea all'annuncio dell'arrivo di Doctor Who su Disney+. Nonostante non ci sia un legame diretto, molti iniziano a sostenere che sia lo zampino nostalgica di Disney, decisa a rivoluzionare il franchise.

Il problema sulla notizia – risalente a maggio di quest’anno, ormai – del ritorno di David Tennant è che per diversi mesi non è stata analizzata alla luce di tutti i fattori. Per diverso tempo infatti, lo storico showrunner Russell T. Davies (torna anche lui) ha parlato di questo ritorno come se si trattasse di un ruolo secondario. Ma poi è arrivato il trailer dei prossimi episodi – assieme alla lunghissima durata del 60esimo Anniversario di Doctor Who – che ha rivelato come, per la prima volta nello show, un Dottore già passato tornava nella nuova reincarnazione.

A uscire fuori dalla cabina del telefono dopo l’addio di Jodie Whittaker non è stato Ncuti Gatwa infatti, che sarà il Quindicesimo, ma proprio David Tennant come Quattordicesimo. Nel frattempo, proprio negli stessi giorni è arrivata notizia che Disney ha acquistato i diritti di distribuzione a livello globale dello show. Ma non è tutto, perché anche se BBC manterrà l’ultima parola, la major acquisisce anche grande potere decisionale sulle scelte creative. Non è una strana coincidenza che l’annuncio di Disney arrivi quasi in contemporanea a quello su Tennant?

D’altronde, accordi di questo tipo vengono preparati per anni e molto spesso, nel momento in cui entrano in vigore, i prodotti già risentono di scelte creative volute in via anticipata dai nuovi gestori. Alcuni insider fanno notare come la popolarità dello show fosse calata dopo l’addio dal catalogo Netflix e che il ritorno su Disney+ rappresenta la prima grande redistribuzione su una grande piattaforma dopo tanto tempo. Gli stessi insider sostengono che il ritorno di un Dottore tanto amato come quello di Tennant sia stato quindi pensato come mossa promozionale per ridare spinta alla serie nel momento in cui arriverà su Disney+.

D’altronde, le ultime vogliono la Disney decisa a trasformare Doctor Who in un franchise hollywoodiano, qualcosa di simile agli universi cinematici già visti con Marvel Studios e LucasFilm.