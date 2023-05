Doctor Who, rivelate nuove immagini di Millie Gibson nel ruolo di Ruby Sunday

Dopo la pubblicazione della nuova immagine del 15° Dottore in Doctor Who, trapelano nuove immagini della meravigliosa Ruby Sunday (interpretata da Millie Gibson, conosciuta per i suoi ruoli in Jamie Johnson, Butterfly e Coronation Street.

Da parte sua, lo showrunner Russel T. Davies ha condiviso sul proprio profilo Instagram un'immagine che raffigura Gibson insieme a Ncuty Gatwa e Jonathan Groff. "Sono così entusiasta di poter entrare nella straordinaria mente di Russell T. Davies" ha dichiarato l'attrice, "così come di osservare l'incredibile Ncuti Gatwa dare il meglio di sé in questo ruolo iconico". Da parte sua, così aggiunge lo showrunner: "È un vero colpo da maestro, oltre che un grandissimo onore, avere una stella così luminosa sul nostro set. Quindi allacciate gli stivali spaziali: sarà un vero spasso!" ha concluso con ironia.

Inoltre, Davis coglie l'occasione del post Instagram per stimolare le teorie più audaci dei fan: "Sono vestiti per stupire, e attento alla duchessa" scrive. "@ncutigatwa è nei panni del Dottore, @milliegibbo in quelli di Ruby Sunday e Jonathan Groff... No! Dici sul serio? Ma. Cooosa?" Un ruolo possibile per Gross potrebbe essere il Capitano Jack Harkness, nonostante nessuna informazione sia stata confermata in merito; inoltre, alcuni fan ipotizzano addirittura un possibile ritorno della Paternoster Gang, composta da Vastra (Neve McIntosh), Jenny Flint (Catrin Stewart) e Strax (Dan Starkey).

La quattordicesima stagione di Doctor Who debutterà alla fine del 2023. Era l'inizio dell'anno quando Russel T. Davies confermò di essere pronto per gli spin-off di Doctor Who.