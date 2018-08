Doctor Who: rivelati registi e sceneggiatori dell'undicesima stagione

Il nuovo showrunner di Doctor Who, Chris Chibnall, ha rivelato il team di sceneggiatori e registi dell'undicesima stagione della serie BBC che vedrà come protagonista Jodie Witthaker nei panni del nuovo Dottore.

"Abbiamo un team di scrittori che sta lavorando in silenzio e in segreto da molto tempo, definendo personaggi, mondi e storie per entusiasmarvi e commuovervi. Un set di registi che mettono in scena questi script portando idee, immagini ed emozioni con talento e divertimento." ha detto Chibnall. "Uniti da un insieme di background, gusto e stile, ecco cosa li accomuna: sono persone fantastiche quanto sono brave a fare il loro lavoro. (E' importante!) Amano Doctor Who, e tutti hanno risposto al loro dovere di portare agli spettatori qualcosa di speciale."

Tra gli sceneggiatori della nuova stagione dello show troviamo Malorie Blackman, Ed Hime, Vinay Patel, Pete McTighe e Joy Wilkinson. "Ho sempre amato Doctor Who. Avere la possibilità di scrivere per questa serie è un sogno che diventa realtà." ha detto Blackman.

La lista di registi include Sallie Aprahamian, che ha diretto show acclamati dalla critica come Extremely Dangerous, The Sins, Real Men, The Lakes e Teachers and This Life; Jamie Childs, autore del reveal di Jodie Whittaker come 13° dottore; Jennifer Perrot, autrice del cortometraggio The Ravens; e Mark Tonderai che ha diretto intere stagioni di serie come Lucifer, Gotham e Black Lightning.

L'undicesima stagione di Doctor Who sarà composta da 10 episodi e debutterà in autunno sulla BBC.