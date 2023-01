Doctor Who, Russel T Davies conferma: 'Siamo pronti per gli spin-off'

Dopo l'acquisizione da parte della Disney, per quel che riguarda i diritti di distribuzione al di fuori del Regno Unito, ci sono altre importanti novità per il franchise televisivo di Doctor Who. Secondo quanto dichiarato dallo showrunner principale dello show, Russell T Davies, sarebbero in lavorazione diversi spin-off che espanderanno la serie.

Davies ha finalmente risposto alle voci che parlavano di spin-off all'orizzonte per Doctor Who, confermando che sono davvero in lavorazione. Parlando con GQ Magazine, ha dichiarato di ritenere che sia giunto il momento di dare il via alla "prossima fase" di Doctor Who, cosa apparentemente possibile solo con un budget maggiore.

"Ho pensato - senza alcuna polemica nei confronti delle persone che lo gestivano all'epoca, perché lo gestivano all'interno delle misure della BBC - che fosse giunto il momento di passare alla fase successiva per Doctor Who. Ho pensato che le piattaforme di streaming sono pronte, gli spin-off sono pronti. Ho sempre creduto negli spin-off quando ci lavoravo. Ho realizzato Torchwood come spin-off, The Sarah Jane Adventures come spin-off. Questi spin-off sono diminuiti quando me ne sono andato, e posso capire perché. E me ne sono andato dopo il 2008, quando i soldi sono diventati davvero pochi, e penso che sia abbastanza giusto per un'emittente pubblica che i soldi vengano spesi per altre cose".

Adesso che la gestione dello show è nelle mani della Casa di Topolino, c'è chi sostiene che il budget per Doctor Who potrebbe triplicare rispetto a quello avuto a disposizione finora dall'emittente britannica BBC, che lo ricordiamo utilizza finanziamenti pubblici essendo il servizio pubblico nazionale.

Queste nuove dichiarazioni fanno eco ai precedenti commenti di Davies su Doctor Who. Già nel gennaio 2021, molto prima che il suo ritorno come showrunner diventasse di dominio pubblico, Davies parlava con entusiasmo di come il franchise potesse essere ampliato nell'era dello streaming. Aveva, infatti, suggerito spin-off come The Nyssa Adventures (riferendosi a una classica compagna di Doctor Who) o una serie limitata in 10 parti con il Decimo e l'Undicesimo Dottore che formavano un team.