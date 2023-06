Doctor Who, Russel T. Davies a favore dello sciopero WGA: 'Arriverà anche a Londra'

Le ragioni dello sciopero WGA sono considerate sempre più giustificabili, e Russell T. Davies (showrunner di Doctor Who) non si tira certo indietro: secondo lui il problema principale coincide con i dirigenti al livello più alto della sala del coniglio, i quali "probabilmente non stanno nemmeno ascoltando".

"Questo è il problema" ha dichiarato Davies. "Dobbiamo sbarazzarcene". L'importante è elaborare dei termini tra scrittori e studi che siano "umani", altrimenti i problemi negli Stati Uniti finiranno per affliggere perfino l'industria britannica. "Lo so già: quello che succede in America succede anche qui. I problemi arriveranno. Semplicemente, parliamo di solidarietà nei confronti di quelle persone. Alcuni di loro stanno morendo di fame e si ritrovano ad accettare un secondo lavoro pur di lavorare negli show. Tutto ciò è sbagliato".

Ha inoltre aggiunto: "Vorrei che avessimo la possibilità di scioperare, ma l'azione di sciopero secondario è illegale nel paese – il che è peccato, perché altrimenti mi ritroverei sicuramente là fuori. Stiamo facendo il nostro meglio. Ci mettiamo in fila, realizziamo hashtag. Tutto questo cambierà qualcosa? Non so". Si riferisce ovviamente alla legge del Regno Unito, che impedisce al WGGB di scioperare a sostegno di WGA. Più di duecento persone si sono presentate alla manifestazione tenutasi a Londra, tra cui Charlie Brooker (scrittore e creatore di Black Mirror) e Jack Thorne (sceneggiatore di Enola Holmes).

Riguardo Doctor Who, invece, potremo assistere agli episodi della terza stagione negli ultimi mesi del 2023. Come se non bastasse, Russel T. Davies è pronto per gli spin-off di Doctor Who. Quali altre sorprese ci riserverà l'iconica saga di fantascienza?