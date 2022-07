Doctor Who, Russell T. Davies: 'Ci saranno molte sorprese in arrivo'

Il tempo di Jodie Whittaker nei panni del Tredicesimo Dottore sta per volgere al termine, ma prima che Ncuti Gatwa diventi il nuovo protagonista di Doctor Who, lo showrunner Russell T. Davies ha assicurato che saranno davvero tante le sorprese in arrivo.

In una recente intervista con il The One Show della BBC One il padrone di casa di Doctor Who ha detto: "Non posso dire nulla onestamente, perché quello che vedrete ad ottobre di quest'anno sarà l'addio di Jodie Whittaker, quindi mi sento come se con le mie parole la stessi mettendo leggermente in ombra. Ho appena visto il finale due giorni fa. È un'epopea di 90 minuti, è fantastico, è stupendo. Ci saranno molte sorprese in arrivo".

Anche David Tennant tornerà in Doctor Who nei panni del Decimo Dottore in vista dello speciale per il 60° anniversario dello show previsto per il prossimo anno. Insomma, la prossima stagione televisiva sarà davvero ricchissima per la serie di fantascienza prodotta dalla BBC che si appresta ad accogliere il suo nuovo protagonista. Tra l'altro, anche Neil Patrick Harris sarà in Doctor Who.

"È un mio grandissimo onore poter aprire le porte dei nostri studi per il grande Neil Patrick Harris" ha dichiarato Russell T. Davies. "Ma chi, cosa, e perché porterà sullo schermo? Beh, per scoprirlo dovrete semplicemente attendere. Ma vi prometto che quello che stiamo girando è davvero assurdo! Dottore, preparati!".

Insomma, grandi cose ci aspettano. Per vedere tutto ciò che accadrà in Doctor Who, non ci resta che attendere.