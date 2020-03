Doctor Who: Sacha Dhawan confronta il ruolo del Maestro con quello in Iron Fist

Sacha Dhawan, star di Doctor Who nel ruolo del Maestro, ha confrontato il personaggio con quello interpretato dall'attore inglese in Iron Fist. Dhawan ha interpretato il villain Davos/Steel Serpent nella serie Netflix e secondo Dhawan i due ruoli hanno qualcosa in comune. La star di Doctor Who ha cercato di spiegare la sua opinione sull'argomento.

In un'intervista con DigitalSpy, Sacha Dhawan ha dichiarato:"Sono simili in un aspetto; esiste un fandom molto grande intorno a loro. I fan sono molto fedeli. Allo stesso tempo, sanno cosa gli piace e cosa non gli piace. Questa era la somiglianza. Le parti erano molto impegnative in diversi modi".



Dhawan ha proseguito il discorso sulle due serie:"Con Iron Fist è stato stimolante in termini fisici. Ho dovuto imparare da zero le arti marziali, cosa che non avevo mai fatto prima. Ma poi con il Maestro è stata una sfida emotiva, perché il cervello del personaggio funziona velocemente e ci sono tante personalità diverse per lui. La mia visione del ruolo era quella d'incarnare tratti diversi e periodi di tempo diversi. Quindi si trattava di due sfide differenti. Ma erano anche entrambi i cattivi. Trovo che i cattivi siano i personaggi più complessi e non mi piace mai vederli come cattivi ma solo come esseri umani più complessi".

Esperienze che l'hanno divertito, anche nel tentativo d'empatizzare con i fan:"Penso sia davvero interessante arrivare un po' a scherzare con il pubblico".

Sacha Dhawan aveva parlato delle difficoltà nell'interpretare il Maestro in Doctor Who e aveva risposto ai troll che hanno definito Doctor Who politically correct.