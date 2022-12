Doctor Who, la scena del trailer con Ncuti Gatwa non esiste: 'È per evitare spoiler!'

Non è raro - ma neanche così frequente - che trailer di rinnovi di serie contengano scene di fatto assenti negli episodi in arrivo, pensate per sviare lo spettatore e mantenere la sorpresa di grandi twist. A quanto pare, il Doctor Who di Ncuti Gatwa deve averne molti, perché "mostrarlo com'è davvero rivelerebbe troppo".

Finalmente, dopo tanto parlare della nuova reincarnazione – o reincarnazioni, più corretto al plurale – del famoso Doctor Who di BBC, è stata rivelata la data di uscita del 60th Anniversary, in lavorazione da mesi per non dire anni. Sulla base di quanto mostrato dal trailer, dopo l’addio di Jodie Whittaker riporterà – per la prima volta nella storia della serie – una vecchia incarnazione nei panni del Dottore. Si tratta di David Tennant, il Decimo e ora anche Quattordicesimo, sul cui ritorno potrebbe aver influenzato l’acquisto Disney dei diritti di Doctor Who.

L’ultima parola rimane a BBC, ma sembra che la Casa delle Idee avrà ora un grande controllo creativo sul personaggio, oltre ovviamente ai diritti di distribuzione a livello globale tramite Disney+. Il ritorno di Tennant ha stupito tutti, perché ci si aspettava che fungesse da spalla al Quattordicesimo Dottore di Ncuti Gatwa, che ora diventerà invece il Quindicesimo dopo il 60th Anniversary. Ma se le cose non stessero esattamente così? Se quanto visto nel trailer fosse tutta una grande messa in scena per non rovinare la sorpresa agli spettatori?

È quanto ha svelato lo storico showrunner Russell T. Davies, che ha spiegato come la scena di Gatwa sullo sfondo di un minaccioso temporale sarebbe stata creata ad hoc solo per il trailer: "Non vedrete mai quella scena. L’abbiamo messa perché mostrare la sua ‘posizione attuale’ avrebbe rivelato troppo!" – ha detto Davies a Doctor Who Magazine tramite ScreenRant. Che faccia riferimento al quel percorso orrorifico anticipato per Gatwa?

In una precedente intervista, Davies ha infatti spiegato: "Se pensavate che l'apparizione di David Tennant fosse uno shock, abbiamo molte altre sorprese in arrivo. Il percorso verso il Quindicesimo Dottore di Ncuti Gatwa è carico di mistero, orrore, robot, pupazzi, pericoli e divertimento. E come sarà collegato al ritorno della meravigliosa Donna Noble? Come, cosa, perché? Avrete un anno per speculare e poi tutto quell’inferno verrà scatenato".

Quali sono le vostre speculazioni? Ditecelo nei commenti!