Doctor Who, la serie celebra il ritorno di David Tennant: ecco com'è cambiato negli anni

Come noto, David Tennant riprenderà i panni del Dottore nella serie evento di Doctor Who, che celebrerà il 60° anniversario dello show. Con un post pubblicato sui social, il canale ufficiale della serie ha mostrato il cambiamento dell'attore in tutti questi anni riprendendo il trend del "Com'è iniziata/Come sta andando" molto in voga ultimamente.

Sull'account Twitter ufficiale dello show possiamo vedere, infatti, due foto affiancate dell'attore scozzese, nei panni del Dottore, che fa capolino fuori dal TARDIS. Il primo scatto risale allo speciale del 2005 "The Christmas Invasion", che fu il primo episodio completo di Tennant nei panni del Decimo Dottore e anche il primo speciale natalizio dello show. La seconda immagine, molto più recente, è una foto promozionale per gli speciali del 60° anniversario di Doctor Who in uscita quest'anno, che reintrodurranno Tennant nei panni del Quattordicesimo Dottore.

Il ritorno di Tennant nella serie è stato una sorpresa per i fan, poiché inizialmente era stato annunciato che Ncuti Gatwa avrebbe sostituito Jodie Whitaker come prossimo Dottore. Invece, alla fine dell'episodio finale "The Power of the Doctor", la Whitaker si è ritrasformata in Tennant.

La BBC ha poi confermato che nel 2023 ci saranno tre speciali con Tennant nei panni del Quattordicesimo Dottore per celebrare il 60° anniversario del franchise, mentre Gatwa assumerà i panni del Quindicesimo Dottore. I tre episodi speciali sono tutti scritti dal nuovo showrunner di Doctor Who Russell T. Davies e riporteranno l'attrice Catherine Tate nel ruolo di Donna Noble, compagna del Decimo Dottore. Neil Patrick Harris sarà il villain.

Tennant ha esordito per la prima volta nella serie nel 2005, sostituendo Christopher Eccleston nel ruolo del Dottore. Avrebbe continuato a ricoprire il ruolo fino al 2010, diventando così il Dottore più longevo della serie revival (anche se non in assoluto, dato che Tom Baker detiene quel record come Quarto Dottore). Tennant salutò il personaggio nello speciale in due parti "The End of Time", dove pronunciò le sue famose ultime parole, "Non voglio andarmene", prima di rigenerarsi nell'Undicesimo Dottore interpretato da Matt Smith.

Quel finale segnò anche l'addio dello showrunner e scrittore principale Davies, che era stato con la serie fin dal suo revival del 2005. I compiti di showrunner sono passati a Steven Moffat e poi a Chris Chibnail, ma Davies tornerà al suo vecchio ruolo a partire dagli speciali di quest'anno.

Lo special per il 60° anniversario di Doctor Who uscirà il 23 novembre 2023 sia su BBC che su Disney+ che recentemente ha acquisito i diritti di distribuzione internazionale dello show.