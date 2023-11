Doctor Who, primo sguardo al 14esimo dottore di David Tennant nel nuovo video

Siamo più che sicuri che chiunque, anche chi non ha mai visto neanche una singola puntata della longeva serie di Doctor Who, avrà associato di certo la figura di David Tennant a quella del celebre dottore interdimensionale. Ebbene, sembra che finalmente sia giunto il momento per l'attore di tornare nei suoi vecchi panni.

Lo scorso Venerdì è stato infatti pubblicato un nuovo cortometraggio in occasione dello speciale della BBC Children in Need del 2023, il quale ci ha permesso di rivedere per la prima volta dopo molto tempo l'attore ritornare nei panni in cui lo abbiamo visto più volte. Tuttavia questa volta interpreta il quattordicesimo dottore.

Mentre dunque ci prepariamo a vedere Ncuti Gatwa arrivare nel franchise di Doctor Who, abbiamo ancora la possibilità di dare uno sguardo (voi potete farlo andando direttamente al video in calce) alla versione più celebre del personaggio, il quale apparirà anche in nuovi speciali.

All'inizio di quest'anno David Tennant aveva detto a proposito del suo ritorno: "Credo sia un vero regalo, mi riempie di gioia. Quindici anni fa mi sono divertito molto, è stato un bel periodo, quindi tornare mi impensieriva un po', ma invece è stato davvero bello".

Voi che ne pensate?