Doctor Who, primo sguardo al nuovo Dottore di Ncuti Gatwa

La nuova serie di Doctor Who avrà dei cambiamenti importanti, e sarà distribuita da Disney+. Nel frattempo, per celebrare i 60 anni dall’uscita della prima puntata, la BBC ha mostrato una prima clip di Ncuti Gatwa nei panni del quindicesimo dottore, ma in una maniera decisamente insolita.

Per celebrare l’anniversario, la BBC ha organizzato una particolare proiezione di alcune clip del dottore sull’acqua, precisamente alla baia di Cardiff in Galles. La proiezione mostra anche, per pochi secondi, una clip di Ncuti Gatwa. La stagione con il nuovo protagonista ricomincerà il ciclo di Doctor Who, dato che sarà numerata come stagione 1. BBC Wales ha condiviso sui social il video dell'evento assieme alla caption: “Buon Doctor Who Day! Per celebrare i 60 anni della serie fantascientifica di successo, una speciale proiezione acquatica nella baia di Cardiff. Da stasera a sabato, ogni mezz'ora tra le 17.30 e le 21.30”.

Ma non è l’unico modo con cui lo studio ha celebrato l’anniversario di Doctor Who. Difatti la BBC ha dato il bentornato a David Tennant nel ruolo del Dottore e alla sua spalla Catherine Tate nel ruolo di Donna Noble per tre nuovi episodi speciali del sessantesimo anniversario. Gli episodi saranno trasmessi in anteprima su BBC One per tre fine settimana consecutivi e saranno disponibili in streaming su Disney+. Ma chi saranno gli altri attori presenti in Doctor Who 60esimo anniversario?